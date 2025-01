Christmas Carol in scena. Musical al teatro Petrarca

Un classico senza tempo con il musical Christmas Carol. Lo spettacolo inizalmente previsto per domani, è in arrivo oggi alle 18 e alle 21 al teatro Petrarca di Arezzo (i biglietti già acquistati saranno comunque validi). L’evento fa parte della stagione parallela del teatro Petrarca che prevede nei prossimi mesi anche l’omaggio a Vasco e ai Pink Floyd, il Musical di Aladin oltre a quello natalizio di oggi. E poi i personaggi come Marco Travaglio, la comicità di Angelo Duro, Antonio Ornano, Shamzy. La stagione del teatro Petrarca di Arezzo non è solo infatti quella di prosa organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo col Comune. Il teatro aretino viene affittato come sala per molti altri eventi che animeranno la stagione autunnale e invernale. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di Tickeone. Oggi alle 18 e alle 21 arriva A Christmas Carol il musical. l più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, è pronto a far sognare adulti e bambini. Sul palco nel ruolo di Ebenezer Scrooge, Fabrizio Rizzolo e un cast artistico di oltre 20 elementi, effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie. Melina Pellicano, regista e autrice del libretto nell’adattamento al musical ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo perché la scrittura di Dickens si mostra già di per sé molto teatrale. Il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley che gli annuncia la visita di tre spiriti.

Lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che il Natale genera, mentre lo spirito dei Natali futuri gli mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita che ora conduce. Dopo la visita degli spiriti Scrooge si risveglia la mattina di Natale profondamente cambiato nell’anima, aprirà finalmente i suoi occhi a sentimenti di generosità e amore. D’ora in poi non mancherà mai di festeggiare il Natale e non perderà nessuna occasione per fare del bene. Il 25 febbraio sarà la volta del musical Aladin di Stefano d’Orazio.

