Chiude l’ufficio postale. Un’altra settimana con disagi

RASSINA

È chiuso fino alla prossima settimana, esattamente a mercoledì 15 maggio compreso, l’ufficio postale di Rassina. Lo stop al servizio si è reso necessario, come spiegato dalla stessa società gestore, per consentire attività infrastrutturali dovute ad alcune infiltrazioni rilevate nell’edificio sede degli sportelli. Durante questo periodo di chiusura gli utenti potranno comunque rivolgersi, per le operazioni non in circolarità, all’ufficio postale di Subbiano che, da calendario settimanale, è aperto sei giorni su sette.

Nel dettaglio è accessibile: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 ed invece il sabato dalle 8,20 alle 12,45. Sempre nel medesimo ufficio di Subbiano, Poste Italiane ha messo a disposizione uno sportello dedicato per la consegna di pacchi ma anche di corrispondenza non giunta a destinazione e per svolgere operazioni, tutte attività legate all’ufficio di Rassina. Inoltre, in seguito ad una specifica richiesta dell’amministrazione comunale, per agevolare ulteriormente i cittadini sono state disposte aperture straordinarie dell’ufficio di Salutio, frazione di Castel Focognano.