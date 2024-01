Chef tra le stelle di Sanremo. Francesca ritorna al Festival: "Porto la tradizione casentinese"

di Luca Amodio

Da a Sanremo, poi ai campionati italiani delle lady Chef a Rimini: "Porterò la tradizione del Casentino". E’ il grido di battaglia di Francesca Bartoli (nella foto), chef del ristorante "Le note di Guido" che anche per il 2024 ha ricevuto la sua convocazione per deliziare i palati al festival della canzone italiana.

Già, perché Bartoli partirà, direzione Sanremo, il 6 febbraio prossimo per preparare, per i giorni della gara, pranzo e cena a tutto l’entourage che ruota dietro la kermesse più seguita dagli italiani.

"L’anno scorso abbiamo cucinato piatti semplici ma gustosi, pasta, pollo, peperoni a tutti i concorrenti in gara, ai dirigenti Rai, alla sala stampa, ai tecnici e un po’ tutti coloro che mettono in moto il Festival", racconta Bartoli che poi aggiunge scherzando: "Anche se dalla cucina ho visto poco".

Ma insomma, un grandissima soddisfazione, vero?

"L’atmosfera a Sanremo è bellissima: tanta musica e festa ma il lavoro in sé per sé è davvero faticoso – dice – facciamo tre ore di turno a pranzo e a cena. Però ecco, è molto divertente anche solo perché ci ritroviamo con i colleghi da tutta Italia".

Il programma del menù ancora è top secret: tutto si scoprirà lì per lì.

Nella brigata di cuoche, tutta al femminale, sono arruolate da tutto lo Stivale una ventina di chef per cucinare a tutto il pubblico che si siederà sui tavoli del Palafiori (proprio accanto all’Ariston): per farsi un’idea i "coperti" sono circa 200 ma le persone vanno e vengono nella frenesia di quei giorni.

Saranno giorni intensi per la chef che è in sessione di allenamento anche per un altro prestigioso appuntamento, in calendario proprio la settimana successiva. Si tratta del concorso dedicato alle Lady Chef in programma a Rimini dal 18 al 20 febbraio, durante i campionati italiani della cucina italiana. Qui Francesca si sfiderà con le colleghe: ognuna selezionata dalla propria regione come Bartoli che sarà la portabandiera della cucina toscana.

E infatti lo dice chiaro e tondo: "porterà in gara la tradizione".

Gli stessi sapori, quelli autentici che la nonna porta in tavola che nel 2021 le sono valsi la vittoria della trasmissione "Cuochi d’Italia" condotta da Alessandro Borghese.

Le cuoche in gara avranno solo 45 minuti per preparare la loro pietanza che non dovranno soddisfare i giudici soltanto per il sapore ma anche per la presentazione e l’elaborazione del piatto, per dire un paio di criteri.

Insomma, tradizione a go go, lo sa bene Bartoli che nel suo ristorante lo vede chiaro e tondo, vero?

"Il piatto innovativo piace, ma tutti vogliono il sapore della tradizione, quello che rimanda ai ricordi di quando eravamo bambini".

Il suo asso della manica? Blindato, non ce lo può dire (giustamente) ma Francesca ci garantisce che farà come sempre ha fatto: "Prima ho imparato a cucinare da chi era intorno a me e poi ho imparato la tecnica, può essere anche uno svantaggio ma nel mio caso è un punto di forza".

Dal Casentino tutti fanno il tifo per la loro Francesca, sperando di abbracciarla quando tornerà vittoriosa.