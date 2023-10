Cestini mai svuotati in via Trento Trieste: "Sei Toscana, ci sei?"

"In via Trento Trieste i cestini vengono svuotati ogni quattro o cinque giorni" segnala un nostro lettore. "A chi compete? Ai cittadini o a Sei Toscana?" ironizza. Sono moltissime le segnalazioni che arrivano proprio in merito al degrado delle strade. "Di operatori ecologici se ne vedono sempre meno, e chi viene avvistato non è esattamente solerte nel proprio compito" ci scrive Cristina. "Sui marciapiedi rimane per giorni la solita cartaccia o bottiglia, buttata a terra. Sei, ci sei?".