Cerca i funghi e cade: salvato nel bosco

Intervento ieri mattina nei boschi del Monte Cucco in località La Villa nel comune di Pratovecchio-Stia. Un cercatore di funghi si è infortunato mentre camminava. Forse la terra bagnata dalle ultime piogge ha reso il terreno rcoperto da foglie ancora più insidioso. Così un uomo è scivolato ferendosi ad una caviglia. I Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Bibbiena e elicottero Drago shanno raggiunto il Monte Cucco nel comune di Pratovecchio-Stia per soccorrerlo. La persona è stata da raggiunta, in luogo impervio, dalla squadra di Bibbiena e dagli elisoccorrittori calati dall’elicottero Drago, che lo hanno immobilizzato e successivamente vericellato su Drago dove è stato trasportato alla piazzola dell’elinucleo dove ad attenderlo c’era un ambulanza dell’emergenza sanitaria che lo ha trasportato all’ospedale.