Centocinquanta presepi in mostra nella chiesa di Santa Maria dei Servi

Siamo a -2 giorni dal taglio del nastro per l’edizione 2024 della Mostra di Arte Presepiale Città di Sansepolcro, la quinta della serie, che è stata presentata martedì nel Media Center del palazzo del Pegaso della Regione Toscana a Firenze. Sono intervenuti il vicepresidente dell’assemblea legislativa, Marco Casucci; il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti e il presidente Domenico Gambacci dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, che organizza un evento capace di portare sempre più visitatori, come testimoniato dalle 20mila presenze registrate lo scorso anno. La mostra, che si terrà da sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio 2025 nella chiesa di Santa Maria dei Servi e nell’annesso convento (ex scuola media Luca Pacioli), si contraddistingue da altre anche per la partecipazione di tante associazioni del territorio, che realizzano opere importanti con capacità e passione, dimostrando di aver capito le finalità del progetto. "Si tratta di un evento che sta riscuotendo sempre maggiori consensi, assumendo un interesse nazionale – ha detto Casucci - ed è importante conservare l’identità cristiana delle nostre comunità e preservare al meglio la nostra storia, come quella che raccontano i presepi". Il sindaco Innocenti ha evidenziato un particolare importante: "E’ un momento di unione per tutta la Valtiberina e i patrocini arrivati da tre Comuni della vicina parte umbra – Città di Castello, San Giustino e Citerna – è alquanto significativo, ritenendo l’appuntamento di alto valore culturale. Lavoreremo per far crescere sempre più la mostra negli anni a venire". Circa 150 i presepi che si potranno ammirare in una superficie espositiva allargata e con tre maxi-realizzazioni da circa 20 metri quadrati. "Come ogni anno, verranno ospitate opere che arrivano da tutta Italia e una collezione di presepi provenienti da ogni parte del mondo", ha aggiunto il presidente Gambacci. La manifestazione ha il patrocinio anche dei Comuni di Assisi e di Chiusi della Verna, che rientrano nel progetto dei Cammini di Francesco tanto caro agli organizzatori. L’Accademia Enogastronomica della Valtiberina sta quindi mettendo in rete il territorio umbro e toscano per il grande progetto della "Valle dei Presepi".