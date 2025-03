Casucci (Lega): “Nostro atto chiede d’inasprire le pene per atti vandalici contro simboli religiosi cristiani”

Arezzo, 7 marzo 2025 – “Siamo fortemente preoccupati ed indignati di fronte ad una serie di atti vandalici nei confronti di icone religiose cristiane ed in generale di beni culturali-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.”

“Fatti che sono accaduti in Toscana, come, ad esempio, recentemente a Marciano della Chiana, ma anche in altre parti d’Italia che non devono essere sottovalutati e passati sotto silenzio-prosegue il Consigliere.”

“A tal proposito, abbiamo, quindi, redatto una mozione che chiede espressamente al Presidente Giani ed alla Giunta di farsi promotori presso il Governo ed il Parlamento d’iniziative legislative tese ad introdurre misure preventive ed adeguati sistemi di monitoraggio tecnologico, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali, per proteggere i luoghi di culto e garantire, dunque, la sicurezza dei beni d’inestimabile valore artistico e spirituale-precisa l’esponente leghista.”

“Nel mio atto, chiedo anche che si promuovano campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con lo scopo di diffondere la piena consapevolezza dell’importanza di tutelare il predetto patrimonio, pure nell’ottica di preservare i nostri valori identitari che compongono la storia ed il carattere del popolo italiano-sottolinea il rappresentante della Lega.”

“Infine-conclude Marco Casucci-auspico che si rafforzi il dialogo istituzionale con le varie realtà religiose e culturali, affinchè le giuste istanze dei fedeli possano essere accompagnate da politiche di sicurezza adeguate.”