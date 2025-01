Castello di Poppi: le nuove spille di rappresentanza placcate in oro

Arezzo, 28 gennaio 2025 – “L’azienda Freschi&Vangelisti ha un legame particolare con il territorio del Casentino e con le diverse realtà. Il continuo colloquio tra la nostra azienda e le comunità è un circolo virtuoso di scambi e di ricchezza culturale e umana.

Gli stimoli che diamo e che ci vengono offerti rappresentano una linfa vitale e di energia di pensiero e di azione che rappresentano la vera ricchezza del territorio stesso. Questi i motivi per i quali abbiamo deciso di rispondere all’invito del Sindaco Lorenzoni”.

Con queste parole Denise Vangelisti, al vertice dell’azienda di castel San Niccolò insieme al marito Stefano Freschi, racconta le motivazioni per le quali l’azienda ha prodotto e donato al Sindaco di Poppi le spille placcate in oro che raffigurano il castello dei Conti Guidi di Poppi.

Il primo cittadino di Poppi spiega: “Queste spille sono state utilizzate anche in passato come regalo di pregio per personaggi importanti e per rappresentanza. Io ne avevo solo una copia, e con questa ho pensato fosse importante portare avanti questa tradizione che è anche un modo per promuovere il nostro territorio e le sue specificità.

Così ho chiesto alla ditta se potevano riprodurle. La famiglia Freschi e Vangelisti si è resa subito e con l’ultimo modello è stato fatto uno stampo migliorato in molte parti, soprattutto in termini di definizione dei particolari, come esempio le bifore e placcandolo in oro. Le copie realizzate sono state così donate all’amministrazione per un utilizzo promozionale e di alta rappresentanza”.

Il prossimo passo ancora al vaglio dell’amministrazione e della ditta, è quello di fare una piccola produzione per il punto turistico e shop del castello. Denise commenta: “Il Castello dei Conti Guidi, nel quale abbiamo promosso e organizzato aiutati anche da tanti amici imprenditori, la memorabile mostra Michelangelo Rapito, non è solo un’emergenza culturale di grande valore, ma anche un simbolo molto potente di questo nostro straordinario territorio che come famiglia stiamo promuovendo anche con il brand Mariae Nivis 1567 e con la riapertura di fondi per un percorso di arte e di artigianato artistico.

Crediamo molto in queste potenzialità tutte casentinesi e le cose che facciamo si intrecciano sempre con questa volontà di promuovere la vallata a livello internazionale”.