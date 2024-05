Casa del volontariato. Rinasce l’ex Telecom

Inaugurata la Casa del volontariato di Camucia. Si tratta della palazzina ex Telecom di via di Murata riqualificata con un investimento comunale da circa 200mila euro di risorse di bilancio per la messa a norma degli impianti, I lavori hanno previsto, tra le altre cose, la bonifica del pavimento precedentemente composto da sostanze con amianto. La Casa del volontariato si trasforma oggi un polo per le attività sociali a Camucia, utilizzato negli ambienti esterni dall’associazione Vab Cortona per il rimessaggio dei mezzi di Protezione civile. L’immobile è composto da due piani collegati da scala interna, con una superficie in pianta complessiva a piano terra di 229 metri quadrati in cui sono presenti sei locali un ripostiglio collegati da un disimpegno comune per un gruppo di bagni ed un locale tecnico ad uso centrale termica. Anche al primo piano la superficie complessiva è la stessa di quella al piano inferiore, con 3 locali un bagno ed un ripostiglio. Dopo l’emanazione del bando per manifestazioni d’interesse, l’amministrazione procederà all’assegnazione dei sette locali fra piano terra e primo piano, mentre i restanti spazi resteranno in uso comune agli enti individuati assegnatari.