Casa Bruschi. Il ponte tra foto e concerti

Tanti gli appuntamenti del lungo ponte alla Casa Museo Ivan Bruschi, si inizia con l’apertura straordinaria di giovedì 25 aprile che offre l’ingresso gratuito al museo, in linea con la programmazione delle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, e con l’iniziativa del Ministero della Cultura. Venerdì 26 aprile alle 10:30 una speciale visita guidata condotta da Marco Bazzini, curatore della mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo", per conoscere la selezione dei trentaquattro artisti che lavorano nel periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio degli anni Sessanta in Italia tra i quali: Lucio Fontana, Alberto Burri, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Carla Accardi, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo.

Sabato 27 aprile alle 11 una visita organizzata e condotta dall’Associazione ToscanAbile insieme ad una guida professionista del Centro Guide Arezzo e Provincia per creare un’esperienza turistica inclusiva. Domenica 28 aprile, in due turni alle ore 18 e alle 21, in programma nell’ambito della diciannovesima edizione del Festival Cameristico Internazionale, il concerto del Maestro Roberto Pasquini al flauto e la rinomata Ensemble Sezione Aurea su strumenti originali, con un’esibizione monografica dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart con l’integrale dei concerti per flauto del genio di Salisburgo.

Sempre domenica 28 aprile si rinnovano le visite guidate accompagnate alla scoperta dei tesori conservati nella Casa Museo Bruschi: alle ore 11 in lingua italiana e alle 17 in inglese per coloro che vogliono esercitarsi nella comprensione della lingua anglosassone e per i turisti stranieri.

Infine apertura straordinaria anche martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, con il consueto orario 10-13/14-18, in entrambe le occasioni si ripropone l’invito a partecipare al contest primaverile "Scatti da collezione" per replicare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, le sale dell’affascinante palazzo e gli scorci sul centro storico che si possono godere dalle terrazze. Le foto saranno poi selezionate e le migliori postate sul profilo Instagram della Casa Museo. Info 0575354126 o scrivere a [email protected].