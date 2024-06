Carri e maschere d’estate in centro. A San Giovanni debutta il Carnevale

Per la prima volta nella storia, a San Giovanni ci sarà un carnevale…in piena estate. Una bellissima iniziativa inserita all’interno dei "Mercoledì di luglio", promossi dal Centro Commerciale Naturale, che prevedono, dopo cena, iniziative e negozi aperti. Così è nata l’idea. Come avviene in altri centri della Toscana, prima di mandare in soffitta i carri allegorici che hanno sfilato lo scorso inverno, si è deciso di riproporli in centro storico, in una calda notte estiva. Appuntamento mercoledì prossimo, a partire dalle ore 21. Una serata di maschere, musica e divertimento, coriandoli e stelle filanti. Il Summer Carnival, questo il nome dell’iniziativa, vede la firma del CCN e la collaborazione del Comune, della Società del Carnevale sangiovannese e della Pro Loco. Ci si potrà sbizzarrire fino alle 23,30. Tornerà il carro di re Giocondo che, come di consueto, aprirà la sfilata accogliendo tutti i partecipanti. Il secondo carro sarà dedicato alla favola della Sirenetta, con un allestimento ad hoc. E’ una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837. La sua storia ha ispirato anche diverse opere cinematografiche e teatrali. A quindici anni, secondo la tradizione delle sirene, le viene concesso di nuotare fino alla superficie per guardare il mondo sopra il mare. La Sirenetta ha così modo di vedere una nave comandata da un bellissimo principe, di cui si innamora. Da qui parte la favola. Infine un ultimo carro dal titolo "Coriandoli di pace" dedicato ai più piccoli che hanno il compito di portare un importante messaggio di vicinanza e armonia in un momento storico difficile e complicato. Come ogni carnevale che si rispetti, la tradizionale sfilata dei carri allegorici che percorreranno corso Italia, sarà accompagnata da musica, intrattenimento e maschere a terra.

Ad animare la serata ci penserà il gruppo "Mariachi El Magnifico de Florencia" – ensemble di musica messicana con voci, chitarre, guitarron, violino e tromba costituitosi a Firenze nel 2017. Negli ultimi anni il Carnevale sangiovannese è cresciuto come numero di presenze e di interesse. L’obiettivo degli organizzatori è quello di tornare, quanto prima, ai fasti di un tempo. Allora rappresentava un appuntamento irrinunciabile per grandi e piccini. Una tradizione che portava in centro decine di migliaia di persone. Una mare di folla che arrivava anche da fuori Valdarno. Oggi non siamo ancora tornati a quei livelli, ma la strada è segnata. Merito soprattutto dei volontari della Società del Carnevale. I mercoledì del Centro commerciale naturale proseguiranno il 10 e il 24 luglio con lo "Shopping sotto le stelle" e il 17 luglio con la "Cena in corso".