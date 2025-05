Canta Sanremo, l’estate di Noemi. L’artista in trasferta con il Mengo

Noemi salirà sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi venerdì 4 luglio per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi, il Comune e il noto artista locale Comakema, il Mengo Fest fa tappa, per la prima volta, in Casentino. A una settimana dal Festival dell’estate, in programma ad Arezzo al parco del Prato dall’8 al 13 luglio, questo evento speciale porterà sul palco un’ospite d’eccezione: Noemi. La cantante sarà protagonista della Notte Rosa, con una tappa del suo tour estivo "Nostalgia", titolo del suo ultimo album. Un’opera intensa e sentimentale in cui Noemi celebra il passato senza rimpianti, immergendosi in emozioni profonde. Il pubblico potrà godere di un viaggio musicale che spazia tra brani classici e successi più recenti, tra cui l’ultimo singolo presentato a Sanremo, "Se ti innamori muori". Il concerto sarà un mix perfetto di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche, alternando ballad romantiche e brani senza tempo, impreziositi dalle collaborazioni con grandi nomi della scena musicale italiana: Colapesce, Mahmood, Blanco, e con le voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe. Un assaggio della 21esima edizione del Mengo che si svolgerà dall’8 al 13 luglio al Prato di Arezzo portando in città alcuni dei tour più attesi dell’estate e offrendo uno spaccato della scena musicale attuale. La rassegna si aprirà martedì 8 luglio con "Sfioriamoci – Una serata per Paolo Benvegnù" con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), Marco Olivotto, e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca. La direzione artistica e l’organizzazione della serata sono a cura di Luca Roccia Baldini, Officine della Cultura e dei Benvegnù, con il supporto dell’etichetta aretina Woodworm. Gli altri nomi già noti del festival aretino: mercoledì 9 luglio Yasmina, Osaka Flu, Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 luglio l’attesissimo Lucio Corsi insieme ai Belize, Mazzariello e a un dj set di Samuel, venerdì 11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov’è Liana, oltre a Boss Dom, Fitness Forever e Mefisto Brass, sabato 12 luglio Afterhours con i 20 anni di "Ballate per piccole iene", Ralf e Fast Animals and Slow Kids, domenica 13 luglio gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che proprio da Arezzo darà il via al suo tour mondiale. Le serate del Mengo al Prato sono ad ingresso gratuito ad eccezione del 12 luglio, e della serata inaugurale dell’8: il ricavato dell’evento inaugurale "Sfioriamoci – una serata per Paolo Benvegnù" sarà devoluto infatti a scopo benefico, i biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone.