Camucia si fa bella Strade riasfaltate per mezzo milione Sfida Fdi sulla sosta

di Laura Lucente

Camucia sempre di più al centro delle energie comunali. Proprio ieri mattina è partito il nuovo impegno di lavori pubblici per la più popolosa frazione cortonese. Si tratta del rifacimento degli asfalti nelle arterie di competenza comunale oltre che della manutenzione stradale. Impegno che consta di 500 mila euro di investimento stanziato interamente dall’amministrazione. Nel dettaglio: si parte dall’anello composto da via Sandrelli, via XXV Aprile e traversa interna. Secondo quanto condiviso con la ditta appaltatrice i lavori non incideranno con il mercato settimanale e si concluderanno entro il 6 settembre, in tempo per lasciare spazio al "Fierone", appuntamento commerciale immancabile e importante che caratterizza la fine dell’estate a Camucia. Oltre a queste strade del centro urbano, il piano delle nuove asfaltature riguarderà anche via dell’Esse (e la traversa interna), via di Murata, via La Pira e l’interno di via Fratelli Cervi, secondo ulteriori "step" di avanzamento dei lavori.

Oltre agli asfalti, gli interventi riguarderanno anche il ripristino dei marciapiedi, per una migliore mobilità dei pedoni. Questi interventi arrivano a margine della riqualificazione di piazza Sergardi inaugurata appena poche settimane fa. Area che è stata trasformata da stallo di sosta con 50 parcheggi a piazza pedonale. "Il piano di riqualificazione di Camucia passa anche da importanti interventi di manutenzione stradale come quelli appena partiti - dichiara il sindaco Luciano Meoni - dopo la riqualificazione di piazza Sergardi e prima di quella che interesserà via Lauretana, questo intervento rappresenta un ulteriore investimento per il centro urbano di Camucia". A breve dovranno essere calendarizzati lavori in viale Regina Elena e via Lauretana dove saranno realizzati nuovi stalli di sosta.

Poi i progetti riguarderanno anche via Gandhi con un nuovo parco, via Fratelli Cervi e Largo Gobetti. Intanto il gruppo di Fratelli D’Italia è pronto a presentare sul tema parcheggi a Camucia una mozione dedicata al rilancio anche del commercio del territorio. Rilancio che passa attraverso la possibilità di trasformare in viale Matteotti le aree di sosta attualmente a pagamento in gratuite. Lo farà nel prossimo consiglio comunale in programma il 4 settembre. "La nostra proposta – spiegano i consiglieri di FDI – è quella di eliminare in tempi brevi i parchimetri dalla Statale Sr71, nel tratto che va dalla rotonda della Farmacia Bianchi fino all’ex Bottegoneex forno la Fonte, trasformando tutti gli attuali stalli in parcheggi bianchi con disco orario per soste di 30 minuti, per agevolare la riapertura dei tanti esercizi commerciali chiusi negli ultimi anni".