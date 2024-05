Cambia la circolazione in zona Baldaccio. A breve l’apertura del tunnel da Pescaiola

Ancora novità sulla circolazione in zona Baldaccio per i lavori alla doppia canna. Le modifiche rimarranno valide fino a quando non saranno cessate le sopravvenute esigenze di cantiere, ecco di cosa si tratta. Chi arriva da via Baldaccio d’Anghiari e percorre l’attuale rotatoria posta davanti ai due tunnel non potrà più fare inversione a U per tornare verso il centro ma dovrà immettersi necessariamente in viale dei Carabinieri. Così come chi proviene da quest’ultima avrà l’obbligo di andare verso il centro senza utilizzare la rotonda per invertire il senso di marcia.

"I lavori proseguono, siamo in linea con le tempistiche – aveva detto l’assessore Sacchetti. Anche se c’è stato uno slittamento di qualche giorno sulla vecchia canna, stanno lavorando e ho avuto rassicurazioni che a breve si procederà con l’apertura delle due canne e poi con la rotatoria. Ci sono stati piccoli problemi per interferenze di tubi di acqua e gas ma risolvibili grazie anche al confronto con Centria e Nuove Acque".

Ma intanto continuano anche i disagi per gli automobilisti, certo inevitabili in presenza di un cantiere importante come questo. Mentre Arezzo attende con ansia la fine dei lavori con la chiusura dell’ennesimo cantiere.