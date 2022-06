Cestello si stacca dalla gru e cade: operaio illeso

Lucignano (Arezzo), 26 giugno 2022 - Incidente sul lavoro ieri, sabato 25 giugno, in un cantiere edile a Lucignano ( Arezzo) dove un operaio è precipitato a terra dopo che il cestello sul quale stava lavorando al termine della salita è scivolato dal braccio della gru cadendo giù. L'operaio è stato soccorso ma non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale di Marciano della Chiana, i carabinieri nonché gli ispettori del lavoro di Arezzo per gli accertamenti del caso.

Due operai che erano con l'uomo al momento dell'incidente si sono dati alla fuga per poi tornare ed essere controllati. Sono in corso accertamenti per appurare le posizioni amministrative, contrattuali ed il rispetto delle norme sulla sicurezza degli operai identificati e della ditta esecutrice dei lavori