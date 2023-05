Buzzegoli e Calori. Saranno loro sulle panchine di Sangiovannese e Montevarchi?

Arezzo, 26 maggio 2023 – Simone Calori, 43 anni, reduce da due esperienze di allenatore a San Giovanni e Terranuova e Daniele Buzzegoli, 40 anni, reduce da un'annata sulla panchina del San Donato Tavarnelle. Potrebbero essere questi i due profili scelti da Montevarchi e Sangiovannese per guidare le rispettive squadre, ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D. L'Aquila, con l'arrivo di Nicola Del Grosso, punta ad allestire una squadra giovane che possa disputare un campionato onorevole. Simone Calori, l'attuale Dg rossoblù lo conosce molto bene, avendolo lanciato sulla panchina azzurra nel 2019. Reduce da due anni di esperienza a Terranuova, Calori al primo colpo ha centrato la promozione in quarta serie, lo scorso anno la retrocessione in Eccellenza al termine della discussa partita con il Grosseto. Buzzegoli, dopo un trascorso da calciatore anche soprattutto in piazze toscane, Empoli e Pisa in primis, ha iniziato quella di allenatore. Il 14 novembre 2022 ha sostituito Lamberto Magrini sulla panchina del San Donato Tavarnelle in Lega Pro, terminando la stagione regolare al terzultimo posto con 37 punti retrocedendo dopo aver perso i play-out contro l'Alessandria. E' uno dei "pupilli" di Paolo Indiani, che spesso lo ha portato con se come calciatore. Saranno loro i due allenatori azzurri e rossoblù? Nei prossimi giorni saranno sciolte le riserve