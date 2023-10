"Buricchi: 25 anni dopo" oggi il documentario al campus del Pionta

In occasione della Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo, istituita dall’Unesco come occasione per promuovere la consapevolezza dell’importanza di immagini e suoni per la memoria collettiva, il corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa dell’Università di Siena organizza la proiezione del documentario "Buricchi: 25 anni dopo". L’appuntamento è per oggi alle 16.15 presso l’aula 7 del campus universitario del Pionta di Arezzo, viale Cittadini 33. Il documentario ripercorre la storia degli alunni di nazionalità cinese che nei primi anni Novanta frequentarono la Scuola Statale Buricchi di Prato. La storia è accompagnata dal racconto del dirigente scolastico e delle professoresse che li seguirono nel loro studio e si trovarono a rivoluzionare i loro metodi di insegnamento, pensando nuovi percorsi formativi. In occasione della proiezione saranno presenti al campus universitario il regista Andrea Foligni, le professoresse Gianna Mussomeli e Silvia Ermini, il professore Andrea Bagni e il dirigente scolastico Francesco Farina. L’insegnamento della lingua cinese è da tempo attivato ad Arezzo nell’ambito del corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa. Grazie a una convenzione con l’ateneo di Wenzhou gli studenti dell’ateneo possono inoltre conseguire un "doppio titolo".