Domani torna "Puliamo il Mondo" l’iniziativa di volontariato ambientale più grande al mondo curata e promossa da Legambiente. Bucine sarà uno dei comuni protagonisti e come ha ricordato il sindaco Nicola Benini, sarà un’occasione non solo per promuovere azioni di pulizia a favore dell’ambiente, ma anche per sensibilizzare la comunità, a partire dai giovani.