Brivido Kilowatt. Iscrizioni aperte ai laboratori

Si sono aperte le iscrizioni ai Laboratori residenziali di Kilowatt Festival 2024. Come Alphabet: laboratorio condotto da Marco Valerio Amico in programma dal 12 al 16 luglio, dalle 10 alle 16:45 a CasermArcheologica di Sansepolcro con esito pubblico martedì 16 luglio, all’Auditorium Santa Chiara. Il metodo Alphabet di gruppo nanou è uno strumento di ricerca coreografica e osservazione linguistica che fa del dialogo lo strumento di verifica e perfezionamento. Il laboratorio è un dialogo diretto con danzatori e danzatrici, performer e movers per la trasmissione e la verifica del processo di scrittura coreografica della compagnia. L’incontro è un procedimento empirico: fornite alcune informazioni coreografiche per attivare un sistema di improvvisazione, scrittura istantanea e osservazione, il sistema coreografico, chiaro e semplice nelle sue informazioni, diviene il limite da praticare per generare e scoprire delle opportunità creative. Le istruzioni vengono applicate sul piano spaziale, atletico, coreutico, sonoro, luminoso. E’ possibile iscriversi anche a Rapsodie, laboratorio di improvvisazione per danzatori e musicisti condotto da Giorgio Rossi di Sosta Palmizi e dal pianista Livio Minafra per i danzatori: dal 12 al 20 luglio, dalle 9:30 alle 16:45, presso Tedamis e per i musicisti: dal 17 al 20 luglio, dalle 9:30 alle 16:45. Esito pubblico del lavoro svolto sarà sabato 20 luglio, alle 17. Nell’Antica Grecia il Rapsòdo era colui il quale "cuciva il canto". Nella musica la Rapsodia è un momento musicale dove tradizione popolare ed accademica sono fuse dall’improvvisazione. Ed è questo il senso del lavoro di Rossi e Minafra: cucire i movimenti e i suoni sublimando il quotidiano nell’artistico. Il laboratorio nasce dalla volontà e dal desiderio di Giorgio Rossi, coreografo e danzatore e Livio Minafra, musicista, di accostare lo studio dell’improvvisazione a quello del movimento cercando un contesto dove danza, musica, gesto, parola e gioco possano rimanere liberi e uniti armonicamente alle emozioni e alle esperienze di ciascuno. Altro laboratorio Il Tuo rumore, condotto da Fiorenza Menni in programma dal 16 al 18 luglio a CasermArcheologica. Info e iscrizioni: [email protected] / 0575 733063