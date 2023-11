Bragagni uomo dell’anno 2023. L’omaggio di "Made in Britain"

PIEVE SANTO STEFANO

È italiano e di Pieve Santo Stefano l’uomo dell’anno 2023 proclamato dal "Made in Britain": si tratta di Maurizio Bragagni, 48 anni, amministratore delegato di Tratos Uk (United Kingdom) e nipote dell’ex sindaco Albano, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dall’associazione dei produttori britannici. Significativa la motivazione: "Per aver contribuito a rendere famosa nel mondo la produzione britannica e per aver contribuito a costruire un ambiente in cui il Made in Britain è riconosciuto come eccellenza nel mondo".

A giudicare Minnie Moll, amministratore delegato del consiglio di progettazione: "La leadership visionaria del professor Bragagni è stata la forza trainante che ha spinto Tratos Uk Ltd verso una crescita senza precedenti e verso un successo clamoroso, rinvigorendo il settore della produzione di cavi. L’organizzazione ha notevolmente ampliato la sua presenza in tutta Europa e ha vinto il Queen’s Award for Innovation 2019". L’imprenditore Maurizio Bragagni, oltre ad essere Ceo di Tratos UK Ltd e presidente della fondazione Esharelife, è pure console della Repubblica di San Marino per il Regno Unito. "La soddisfazione è grande per il fatto che i risultati di un grande gruppo come Tratos – così ha dichiarato Bragagni – sia riconosciuto come un importante pezzo della società britannica". Ricordiamo che appena un mese fa Maurizio Bragagni aveva ricevuto – primo italiano ad esserselo aggiudicato – il King Husein Global Business & Intercultural Peace Award, assegnato a personaggi che nel mondo si distinguono per il loro impegno nella promozione dell`inclusione, della diversità e della pace nella comunità imprenditoriale globale.

Sul piano squisitamente etico, Bragagni è considerato un imprenditore "olivettiano" per la sua attenzione al benessere e alla qualificazione del suo personale. "Valori come inclusività e diversità sul posto di lavoro in un mondo in costante cambiamento e connesso – aveva detto Bragagni alla cerimonia di consegna del premio – sono necessari per il successo e la longevità di qualsiasi azienda. L’inclusività garantisce che le opinioni di tutti siano ascoltate, indipendentemente dal loro background o dalla loro situazione. La diversità, in tutte le sue variazioni, fornisce nuove intuizioni e migliora la creatività".