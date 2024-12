Bonifica, undici milioni per la sicurezza. Il Consorzio tira le somme: un anno di lavori

Il Consorzio di Bonifca tira le somme del 2024, anno in cui, la manutenzione ordinaria del reticolo è stata potenziata con interventi strutturali: opere finanziate con risorse pubbliche per la mitigazione del rischio idraulico e l’implementazione della rete irrigua. Nel 2024, importanti lavori hanno interessato soprattutto il comune di Arezzo, Valdarno e Valdichiana. Questo è stato anche l’anno delle elezioni per il rinnovo della governance. Il piano di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua ha superato il valore di 11 milioni di euro. Nell’ultimo anno il Consorzio ha erogato quasi 2 milioni di mc di acqua alle imprese agricole servite dalle reti esistenti. Una serie di interventi strutturali avviati e in parte già completati per migliorare la funzionalità del reticolo e potenziare le infrastrutture irrigue con finanziamenti pubblici specifici, ottenuti grazie alla specializzazione raggiunta dai tecnici dell’Ente. Un impegno per difendere i fiumi dall’invasione delle plastiche col protocollo di intesa con l’Autorità di Bacino Appennino Settentrionale e il debutto di “Splastichiamo i fiumi”. Poi l’educazione ambientale in decine di scuole, campagne di sensibilizzazione per diffondere il rispetto per la risorsa idrica. Percorsi per condividere con cittadini e amministratori la gestione degli ambienti fluviali. "Davanti un 2025 impegnativo -dice la Presidente Serena Stefani - Nei primi mesi saranno completate le reti della prima tranche del Distretto Irriguo 23, grazie ai 7 milioni di risorse governative. Un passo per l’implementazione dei Distretti del Sistema Occidentale Montedoglio. Tra i lavori la messa in sicurezza dell’abitato di Policiano e di via Salvadori ad Arezzo".

Angela Baldi