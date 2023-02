Bonaccini-Schlein: un duello in 70 gazebo Primarie Pd, la mappa per votare domenica

Anghiari Palazzetto dello Sport. Arezzo 1 Ponte alla Chiassa, 78. Sezioni: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 93, 94, 95. Quarata, Ponte Buriano, Cincelli, Giovi, Ponte alla Chiassa, Chiassa Superiore, Puglia, Ceciliano, Antria, Tregozzano. Arezzo 2 Via Stoppani 6. Zona Caselle. Sezioni: 16, 17, 18, 19, 56, 57, 58, 59, 60, 87 Indicatore, Monte Sopra Rondine, Pratantico, San Leo, via Malpighi, Fiorentina, Orciolaia. Arezzo 3 Sport Village Via di Castelsecco Sezioni: 84, 85, 86, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 84, 85, 86, 90. Arezzo 4 Circolo Aurora piazza Sant’Agostino 22. Sezioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 89. Arezzo 5 Hotel Planet Rigutino 671-162. Sezioni: 78, 79, 80, 81, 82, 83. Vitiano, Frassineto, Rigutino, Il Matto, Fontiano, Policiano. Arezzo 6 Via Alfieri 49, Tortaia (Zona Scuola Media Severi). Sezioni: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 76, 77, 91. Agazzi, Vignale, La Mossa, Santa Flora, Villaggio Dante, Olmo, Tortaia. Arezzo 7 Largo 1° Maggio 85. Pescaiola (ex Stilbert). Sezioni: 50, 51, 52, 53, 54 - 61, 62, 88, 92. Battifolle, Le Poggiola, Chiani Pescaiola, La Meridiana. Arezzo 8 Via Trasimeno 75. Sezioni: 10, 11,...