Bollette più leggere e meno inquinamento. Imprese, il piano verde delle associazioni

Sono decine le imprese agricole che, per tagliare bollette e inquinamento, hanno utilizzato il tutor della sostenibilità energetica, messo a disposizione da Green Vision, l’importante progetto di informazione e consulenza realizzato da Cia Arezzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Nel 2023, con la fase 2, si è passati dalle parole ai fatti: ovvero dall’attività di sensibilizzazione verso tecniche di produzione energetica eco-compatibili alla elaborazione dei primi progetti, presentati sull’onda del Bando Pnrr 2023 che ha messo a disposizione incentivi per la produzione di energia pulita. Un salto di qualità per le tasche degli imprenditori e per la qualità dell’ambiente.

I progetti presentati, con il supporto di Cia Arezzo, infatti consentiranno la produzione di oltre 250 mila Kw di corrente dal sole con un taglio drastico delle emissionu di CO2, ridotte in un solo colpo di 5.000 tonnellate. A raccontarlo insieme al Presidente Cciaa Massimo Guasconi e alla Presidente della Cia aretina Serena Stefani, alcuni degli imprenditori agricoli che hanno aderito all’idea di dare una svolta green alle loro produzioni.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti -spiega il Presidente Cciaa Massimo Guasconi e aggiunge: -Il nostro obiettivo è promuovere progetti volti a sostenere una concreta evoluzione imprenditoriale anche nel settore agricolo, che contribuisce in modo significativo anche alla conservazione di paesaggio e ambiente".

"Il nostro impegno è stato quello di far conoscere agli imprenditori agricoli della provincia opportunità, vantaggi e sistemi da adottare. Visto l’interesse registrato, proseguiremo", dice la Presidente di Cia Arezzo Stefani.