Blitz dei carabinieri in una casa di via Romana: tre persone in caserma

Arezzo, 5 marzo 2022 - Blitz dei carabinieri oggi intorno all’una in via Romana, all’ingresso della città dove i carabinieri, armi in pugno e giubbetti antiproiettile indosso, hanno svolto una perquisizione in un’abitazione e portato in caserma tre persone, due uomini e una donna per accertamenti. L’ipotesi investigativa è che il gruppo possa essere implicato in furti o rapine in città.

Al momento il comando provinciale dei carabinieri - diretto dal colonnello Vincenzo Franzese - non conferma alcun dettaglio dell’operazione di polizia giudiziaria che è tuttora in corso e potrebbe portare ad alcuni arresti. Ciò che si è appreso - secondo indiscrezioni - è che una pattuglia dell’Arma, in servizio di perlustrazione, ha notato una Opel nera con persone sospette a bordo e ha deciso di fermarla. Da lì gli investigatori sono risaliti all’appartamento di via Romana dove è stata fatta irruzione: operazione che - come detto - si è svolta dinanzi a passanti e residenti che hanno notato il via vai di pattuglie e militari.