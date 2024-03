Beltrame alla svolta digitale: "Così si abbattono i consumi"

Grazie ad un’intesa con la Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna aziende e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, la Beltrame, il colosso della siderurgia che ha un importante stabilimento a San Giovanni, avvierà un percorso di trasformazione digitale dei suoi impianti. L’accordo avrà una durata di cinque anni e prevede l’implementazione di Edison Analytics, una soluzione innovativa per il monitoraggio dei consumi energetici che sfrutta la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Sarà applicata in tutti i siti produttivi del gruppo: tre stabilimenti in Italia, uno dei quali in Valdarno, uno in Francia, uno in Svizzera e due in Romania. A questi si aggiungono tredici siti localizzati in Italia dedicati alla produzione di energia rinnovabile. Verrà sviluppata una piattaforma innovativa che permetterà di monitorare, gestire e ottimizzare i consumi energetici. Grazie all’intelligenza artificiale il sistema, oltre a permettere una rendicontazione puntuale di consumi ed emissioni dei singoli stabilimenti, si configura come uno strumento fondamentale per individuare strategie energetiche di lungo periodo che abilitano il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Sarà possibile individuare aree di efficientamento che consentiranno risparmi energetici dal significativo impatto economico per il gruppo siderurgico, partendo dall’individuazione degli sprechi d’energia fino ad arrivare ad applicazioni di ottimizzazione. "La decarbonizzazione dei settori hard to abate è una sfida importante e complessa che coinvolge non solo aspetti energetici, ma anche di processo, e necessita l’introduzione di tecnologie innovative con l’obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale e la competitività di questi settori", ha detto Giancarlo Russo, Head of Sales Industry. "Abbiamo individuato, dopo un’opportuna analisi, quali fossero i consumi da controllare con attenzione all’interno dei nostri impianti - ha detto l’ingegner Gianmaria Zanni Energy COO - L’installazione di questo sistema si inquadra all’interno del più ampio percorso di decarbonizzazione che stiamo compiendo". L’accordo appena siglato si inquadra all’interno dell’impegno di AFV Beltrame Group per la riduzione delle emissioni e la maggiore sostenibilità ambientale delle proprie attività. Impegno che si è concretizzato in un piano che ha come obiettivo la riduzione del 40% delle emissioni di CO2 di scopo 1 e 2 al 2030, facendo leva su 4 pilastri: efficienza produttiva, azioni di economia circolare, autoconsumo di energia rinnovabile e utilizzo di idrogeno.