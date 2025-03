Fine vita. Incontro pubblico a Terranuova

Arezzo, 25 marzo 2025 – Il prossimo giovedì 27 marzo alle ore 21, presso la sala consiliare di via Poggio Bracciolini a Terranuova Bracciolini, si terrà un incontro pubblico sul delicato tema della fine vita e del cosiddetto "suicidio assistito". L'evento, dal titolo "Toscana. Terra di Vita. Sì alla speranza, sì alla cura", è organizzato dall'associazione culturale "Difesa dei valori". L'incontro si inserisce in un contesto di ampio dibattito, alimentato dalla recente approvazione da parte del Consiglio regionale toscano della legge sulla fine vita. Una scelta che il Presidente della Regione Eugenio Giani ha definito “un forte messaggio di civiltà”, mentre il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, ha descritto come “una grande sconfitta per tutti”. [T

L'associazione “Difesa dei valori”, che si dichiara svincolata da partiti e confessioni ma saldamente radicata nella cultura cristiana, si oppone apertamente alla nuova legge e ha voluto promuovere questo momento di riflessione e confronto. All'evento di giovedì prossimo a Terranuova Bracciolini interverranno figure provenienti da ambizioni diverse. Parleranno Massimo Gallorini, ingegnere elettronico specializzato in bioingegneria, ed Ennio Duranti, già direttore dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Arezzo. Parteciperanno inoltre il consigliere regionale Marco Casucci e l'avvocato cassazionista Simone Pillon. A moderare il dibattito sarà Filippo Fiani dell'associazione organizzatrice, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Massimo Mugnai, consigliere comunale di Terranuova Bracciolini. L'ingresso all'evento è libero.