Becattini: "Come lotta il mio Terranuova"

Per due volte in svantaggio, il Terranuova Traiana è riuscito domenica scorsa nell’impresa di riagguantare l’Orvietana portando a casa un 2-2 di tutto rispetto. Un buon segnale di ripartenza dopo la debacle di Seravezza. "Venivamo da una settimana difficilissima - ha spiegato l’allenatore Marco Becattini (nella foto) - con una sconfitta dalle proporzioni enormi. E andare subito sotto all’inizio del primo tempo è stata dura, infatti abbia portato avanti una gara sporca, disordinata ed eravamo molto sfilacciati. Poi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di rimanere in partita e nel secondo tempo i ragazzi sono stati forti: hanno sfiorato in più di un’occasione il 2-1, il gol alla fine lo abbiamo subito noi, ma nonostante questo siamo stati capace di raggiungere il 2-2 e al 90’ il rischio era anche quello di vincerla. Che dire, una reazione importantissima". Becattini, visto l’andamento del primo tempo, ha effettuato anche i giusti cambi ad inizio ripresa, inserendo Tassi e la punta Iaiunese al posto di Castaldo. Ha spostato il baricentro in avanti assumendosi qualche rischio in difesa, ma il gruppo ha spinto al punto tale da centrare i gol necessari. "Il primo tempo dell’Orvietana mi ha impressionato - ha aggiunto - mentre il nostro mi ha deluso, e non ho problemi ad affermare che è una delle migliori squadre incontrate finora in questo campionato di serie D. Ci siamo presi volentieri questo punto insieme alla reazione dei ragazzi".

Domenica sarà la volta della capolista Livorno, in una partita delicatissima all’Ardenza. Gli amaranto saranno impegnati anche questa sera alle 20,30 nel turno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Seravezza. "Siamo una squadra che non è mai stata data in corsa - ha concluso Becattini - ma fino a qui abbiamo alternato ottime prestazioni ad altre buone, con l’eccezione che quando andiamo in difficoltà o in inferiorità prendiamo l’imbarcata. Proviamo ad invertire questo trend già a partire da domenica prossima, anche se andremo in un campo difficilissimo".

Francesco Tozzi