Ballantini show Il trasformista diventa Petrolini

di Angela Baldi

Il trasformista di Striscia La Notizia Dario Ballantini sarà protagonista questa sera alle 21 dello spettacolo "Ballantini & Petrolini". Appuntamento al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno dove l’artista livornese riuscirà a far rivivere sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine dell’800, nel prossimo appuntamento della stagione 2023 che porta in città autori e interpreti di primo piano della scena nazionale per il cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Stasera Dario Ballantini propone a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: il grande Ettore Petrolini con lo spettacolo "Ballantini & Petrolini" appunto.

Attraverso la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere sette personaggi creati dal grande comico romano: Gigi II Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali.

L’artista livornese approfondisce alcun contenuti ed osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero di memoria collettiva e per preservare il futuro dei comici, dalla mancanza di agganci con il passato. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, compresa la versatile creazione di personaggi che, corredati da rudimentali trucchi speciali, sono stati anche d’ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro di ricerca dei trucchi e costumi originali restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto.

La stagione teatrale del Masaccio prosegue poi giovedì 23 marzo alle 21 con Alessandro Bergonzoni che porta in scena "Teatro studio". Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo delle Terre Nuove dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 o chiamare il numero 055 9126213 negli stessi orari.