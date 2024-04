Baby bestseller. Julia Donaldson e il suo Gruffalò

Presterà la sua voce al topino allegro e gioioso nato dalla fantasia della sua penna, suo marito invece darà fiato al Gruffalò. Sono in programma una lettura animata e un incontro con l’autrice molto speciale oggi alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. L’autrice bestseller Julia Donaldson mamma del Gruffalò il mostro più conosciuto dai bambini di tutto il mondo, sarà ad Arezzo per un evento speciale. Per festeggiare i 25 anni del fortunato libro da bambini Donaldson incontrerà i lettori oggi dalle 17.30 alle 19,30. Da quando è nato nel 1999 il Gruffalò ha venduto più di 28 milioni di copie nel mondo ed è stato tradotto in più di 100 lingue. Adesso in occasione dei primi 25 anni dell’amatissima storia, Julia Donaldson incontrerà eccezionalmente i lettori aretini per una performance seguita da firmacopie alla Libreria La casa sull’albero in via S. Francesco 15 ad Arezzo oggi pomeriggio a partire dalle 17,30. L’evento è realizzato in collaborazione con Edizioni El / Einaudi Ragazzi / Emme Edizioni, che quest’anno festeggia 50 anni di attività. La Donaldson grande amante dell’Italia e della Toscana, tanto da parlare anche un po’ di italiano, ne approfitterà per visitare la città. L’autrice ha reso famosa tra i bambini di tutto il mondo la storia del topino allegro e gioioso che un giorno andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide: "Che buon bocconcino!" pensò, osservando il bel topolino…". Ma la volpe è il minore dei problemi di questo scaltro topolino. Dovrà infatti affrontare anche una civetta, un serpente e… un Gruffalò! L’evento è gratuito, l’ingresso libero fino ad esaurimento posti. Julia Donaldson è una delle più importanti scrittrici inglesi contemporanee per l’infanzia. Ha ricevuto la nomina di Children’s Laureate dal 2011 al 2013 e l’Ordine dell’Impero Britannico per il suo impegno in letteratura. Vive tra Edimburgo e il West Sussex. Ha iniziato la sua carriera di autrice componendo canzoni per bambini. Dal 1993 ha scritto decine di opere per l’infanzia e l’adolescenza, tra cui la pluripremiata storia del Gruffalò, che nel 2024 compie 25 anni, tradotta in oltre cento lingue e illustrata da Axel Scheffler, con il quale ha pubblicato molti album illustrati di successo.