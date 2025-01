Autovelox sulla provinciale 540. Nannini: "La sicurezza è una priorità"

di Marco CorsiBUCINELa strada provinciale 540 della Valdambra è una delle arterie strategiche non solo della vallata, ma dell’intera provincia di Arezzo, anche perché consente di collegare il Valdarno a Siena e, soprattutto d’estate, alla costa maremmana, presa d’assalto da migliaia di vacanzieri. Ma è una strada pericolosa, perché in alcuni tratti invita alla velocità e non sono mancati incidenti anche gravi.

Per questo il sindaco di Bucine Paolo Nannini ha annunciato un "giro di vite" per frenare i bollenti spiriti di chi percorre quel tratto con il piede pigiato sull’acceleratore. Intanto sarà predisposta una nuova segnaletica ma, soprattutto, verranno collocati gli autovelox che potranno così moderare la velocità dei veicoli.

"Purtroppo – afferma il sindaco Nannini – a seguito di un incidente mortale e, dato l’ingente aumento del traffico in quella strada, che è triplicato, è nostra intenzione incrementare la sicurezza stradale. Ho parlato di questo con il Prefetto, con il Comandante dei carabinieri e con il Presidente della provincia, e dal momento che si sono dimostrati concordi con le nostre proposte, valuteremo insieme la strada da percorrere. A noi – conclude il primo cittadino – interessa la sicurezza dei nostri cittadini e quindi pensiamo sia fondamentale mobilitarci in questo ambito, mettendo in atto azioni concrete."

Quindi, nel segmento viario che collega Bucine e la Valdambra con la Colonna del Grillo verranno posizionati autovelox per prevenire il più possibile fatti gravi. La scia di sangue che, in questi anni, ha interessato la provinciale è purtroppo lunga. Soprattutto d’estate il traffico è sostenuto e non sono mancati incidenti mortali anche nel centro urbano di Ambra. La 540 ha origine a Levane.

Prosegue poi in direzione sud toccando le località di Bucine, Capannole e la stessa Ambra. Dopo aver superato il borgo di Pietraviva, si entra nel territorio senese e alla Colonna del Grillo ci si immette sulla Due Mari o in direzione Perugia o in direzione Siena.

Dal 2001 la gestione dell’arteria è passata dall’Anas alla Regione Toscana, che ha poi provveduto a trasferire l’infrastruttura al demanio delle Province di Arezzo e Siena, per le tratte competenti. Gli autovelox sono stati, spesso, fonte di polemiche. Basti pensare a quelli che sono collocati sulla Siena-Grosseto. In questo caso è però necessario limitare la velocità in una strada che, negli ultimi decenni, ha visto cadere sull’asfalto troppi morti.