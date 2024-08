Pauroso volo: auto piomba in un giardino di notte. Danni e tubi del gas tranciati

Foiano della Chiana, 4 agosto 2024 – Momenti di paura a Foiano della Chiana per un incidente stradale, che ha visto un’auto piombare in una casa rompendo il muretto e le condutture del gas.

Subito allertati i soccorsi, i Vigili del Fuoco di Arezzo del distaccamento di Cortona sono intervenuti ieri sera, sabato 3 agosto, quando erano le 23.30. Una auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato, è finita fuori strada finendo in un giardino di una abitazione.

Il conducente è rimasto incastrato nel mezzo ed è stato estratto solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno consegnato alle cure dei sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente.

L’auto uscendo di strada ha divelto il muro di recinzione di una abitazione, rompendo le condutture del gas . La fuoriuscita del gas è stata messa in sicurezza dal personale Vigili del Fuoco e successivamente dai tecnici del distributori del gas. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, i carabinieri per i rilievi del caso e per chiarire le esatte cause dell’incidente, e i tecnici Estra gas.