Contromano sulla E45: tragedia sfiorata. Paura allo svincolo di Sansepolcro: "Ho schivato quell’auto all’alba"

Sansepolcro (Arezzo), 13 aprile 2024 – Transitare sulla E45, si sa, comporta conseguenze di varia natura da affrontare: dalle buche su tutto il tratto (che soprattutto durante l’inverno si trasformano in autentici crateri), ai cantieri infiniti con rallentamenti, file e inevitabili incidenti, alle piazzole che crollano fino al caso più clamoroso, il pericolante viadotto del Puleto. Tutto questo sarebbe ampiamente sufficiente per farsi i nome del padre ogni volta si è costretti a circolare sulla Orte-Ravenna, non solo nel tratto toscano. Molti, però, non sono ancora preparati nel trovarsi contromano un veicolo sulla propria carreggiata. E’ accaduto in passato, qualche volta, e anche ieri mattina, intorno alle 7,30, chi si trovava a transitare in direzione sud all’altezza dell’uscita per Sansepolcro si è visto difronte una Fiat Panda di colore grigio, con due persone a bordo, che – dopo essere entrata in E45 si ipotizza qualche chilometro prima, dall’uscita di San Giustino – è stata schivata da un tir e dalla macchina di un giovane residente a Badia Tedalda. Quest’ultimo, ogni giorno, da pendolare si reca per motivi di lavoro a Trestina, nel Tifernate. All’interno del suo veicolo, una Mercedes, c’è la dash cam che ha immortalato il momento.

"Avevo appena superato un camion – afferma Francesco R. – quando mi sono visto davanti quell’auto; chiaramente ho avuto paura, gli ho subito lampeggiato, l’autista di un altro tir ha suonato il clacson riportandolo alla realtà. Ho quindi visto dallo specchietto retrovisore che il conducente ha rallentato facendo inversione e uscendo allo svincolo di Sansepolcro...".

Insomma, pericolo scampato, è chissà se poco prima – tra San Giustino e Sansepolcro in direzione sud – altri sono riusciti nell’impresa. Francesco subito dopo ha postato la foto con un suo commento ("Questa volta è andata bene!!! Ma visto che non è la prima volta che mi capita nello stesso punto, mi viene il dubbio che ci sia qualcosa che non funziona a dovere! Svincolo Sansepolcro sud, quindi minimo è entrato a San Giustino!") sul profilo Facebook "Vergogna E45" e, in poco tempo, decine sono stati i commenti di altri automobilisti indignati.

"Ancora ogni giorno su questa strada ne succede una fra cantieri interminabili automobilisti che non rispettano limiti nè rispettano la propria di vita...". "Fare la E45 è una roulette russa, sai quando parti ma non sai se ritorni". E poi: "Invece di installare quei pali inutili dovrebbero mettere dei guard rail agli ingressi per dividere le corsie ed evitare queste cose". Purtroppo dalle immagini la targa non è chiara e comunque, a quanto pare, c’è già chi sta indagando sul conducente della Panda.