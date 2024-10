Attenzione al traffico in centro e in via Romana nei prossimi giorni

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Chiude al transito e alla sosta in orario 8,30 – 19,30 il tratto di viale Mecenate che va dall’intersezione con viale Duccio di Buoninsegna a quella con via XXV Aprile: giovedì 10 ottobre in direzione del centro, giovedì 10 e venerdì 11 in direzione uscita dalla città.

In queste due giornate attenzione anche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dall’ingresso del parcheggio multi-piano all’incrocio con via degli Accolti. L’uscita dei veicoli da via Caduti sul Lavoro sarà sempre garantita e regolata da movieri.

Sempre in via XXV Aprile fino a domenica 24 novembre, 24 ore su 24, è previsto il divieto di sosta con rimozione nell’area di parcheggio pubblico a cui si accede dai civici 42 e 44 e delimitata da apposita segnaletica.

Spostandoci di poco verso viale Michelangelo, durerà fino venerdì 15 novembre, 24 ore su 24, il restringimento della carreggiata adiacente ai giardini Porcinai dall’intersezione con piazza della Repubblica al civico 20 e in orario 8,30 – 18,30 dal civico 20 al civico 28.

Il transito dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico provenienti da via Vittorio Veneto sarà sempre garantito ed eventualmente agevolato da movieri. Giovedì 10 ottobre dalle 8,30 alle 17,30 è previsto anche il divieto di sosta con rimozione in via del Gavardello dal civico 59/6 al civico 59/3.

Da venerdì 11 ottobre a domenica 8 dicembre chiude al transito il tratto di via Romana che va dall’uscita della rotatoria che incrocia viale Dante all’intersezione con la strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco.

Per i veicoli in uscita dalla strada laterale al cas scatta l’obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli che si dirigono in centro la percorrenza di via Romana è garantita con rientro da via Giuseppe Chiarini, via Alessandro Manzoni e via Mogadiscio mentre per quelli in uscita dalla città il bypass del cantiere è garantito immettendosi in viale Dante attraverso viale Don Minzoni, via Alessandro Manzoni e via Giuseppe Chiarini.