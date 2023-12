Assistenza informatica. I corsi attivi nelle biblioteche

La crescita esponenziale del progresso tecnologico e la recente rivoluzione telematica hanno stravolto in modo trasversale ogni ambito e ogni settore della società. Questo grande cambiamento ha creato un profondo solco generazionale e una gran parte della popolazione si trova disorientata ed esclusa dai moderni sistemi tecnologici, che aziende e pubbliche amministrazioni hanno attivato per qualsiasi tipo di richiesta (acquisti on-line, richieste, dichiarazioni, permessi, ecc.) Per questo motivo fino al 2 aprile 2024 è attivo un ricco calendario di incontri dedicati a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per risolvere alcuni dubbi o vogliono un aiuto per utilizzare al meglio i programmi software del proprio computer o del proprio cellulare, tablet, ecc. Il servizio, completamente gratuito sarà effettuato nei locali della Biblioteche della Rete Documentaria Aretina, sempre in orari pomeridiani per permettere il più possibile a tutte le tipologie di cittadini di poter partecipare. Un esperto sarà a disposizione degli utenti, gli incontri saranno realizzati nelle sedi della Biblioteche comunali di: Arezzo, Bibbiena, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Terranuova Bracciolini e presso la Mediateca Cred di Ponte a Poppi. Il servizio di assistenza informatica può essere prenotato telefonicamente o tramite e-mail.