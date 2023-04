Artigianato: ventimila tra i vicoli La mostra mercato al gran finale

di Claudio Roselli

Con alle spallei già 20mila visitatori che hanno fatto il giro delle botteghe e dei fondi del centro storico di Anghiari (peccato solo per il pomeriggio del 25 aprile, sciupato dalla pioggia), la 48esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana si appresta a vivere il gran finale con altre tre giornate di punta, sulle quali tuttavia pendono ancora le incertezze atmosferiche che rischiano di penalizzare il fine settimana lungo del 1 maggio. Al proposito, l’uscita dell’araldo (con i figuranti in costume) che annuncia il Palio della Vittoria del 29 giugno è stato rinviato proprio il 25 e spostato alle 16 di lunedì, ma – qualora il tempo non lo consentisse nemmeno stavolta – è stato fissato un nuovo posticipo per le 18 di mercoledì 3 maggio, giorno di festa patronale, in piazza Mameli.

Fra una visita e l’altra alle eccellenze artistico-artigianali in vetrina, tante le iniziative in programma che faranno da cornice alla mostra e alle opere esposte, anche se i prodotti di qualità dell’abilità manuale restano ovviamente il cuore pulsante della manifestazione, essendo il frutto della professionalità e della passione di un lavoro portato avanti seguendo tradizione e innovazione.

Ancora una volta molto apprezzata l’esposizione "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno", dedicata al settore artistico, con i cento pezzi unici che rendono ancora più affascinante la sala del consiglio comunale di Palazzo Pretorio. Da segnalare la collaborazione con il Comune di Gradara e il pieno coinvolgimento del liceo artistico "Giovagnoli" (ex istituto d’arte) di Sansepolcro e Anghiari, luogo da cui nel corso degli anni è partito il percorso professionale di tanti artigiani. Ed ecco il calendario degli appuntamenti: oggi e domani "liuteria e tessitoria storica" con visita ai laboratori del liceo artistico; domani e lunedì, "arte calligrafica e scrittura amanuense", a cura di Scritto a Mano-scriptorium amanuense di Stefano Gelao; di nuovo domani, presenza in paese di una rappresentanza delle associazioni storiche "Corte Malatestiana" e "Corpo di Guardia" di Gradara e momento musicale con la jazz band romana "A momentary lapse of happiness" e sempre domani, con assieme lunedì, "Music Fest", a cura di Mearevolution(ae), musica e relax nella Piazzetta del Poggiolino.

Non dimenticando le visite guidate nel centro storico, organizzate in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari e l’evento al Teatro di Anghiari di domenica, "Riva Luigi ‘69’70, Cagliari al dì dello scudetto", di e con Alessandro Lay. In conclusione, gli orari di apertura della mostra: trattandosi di un prefestivo e di due festivi, c’è il continuato dalle 10 alle 19,30; domani e lunedì, poi, tornerà attivo il servizio di bus navetta per accompagnare i visitatori nel centro del paese.