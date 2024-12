Arte e storia, territorio da scoprire. Le idee regalo a tema spirituale da San Domenico alla Verna

di Fiamma Domestici

PRATOVECCHIO STIA

A chi desideri in questi giorni d’Avvento percorrere ‘sentieri’ emozionali fra arte e fede a caccia di nuove idee regalo ricercate e non convenzionali, il nostro consiglio è quello di far tappa in alcuni centri monastici del Casentino, dove vivono comunità operose sul fronte delle attività spirituali e pratiche.

È il caso delle simpatiche sorelle di Santa Maria della Neve e San Domenico in località San Donato a Pratovecchio-Stia, cresciute di unità a seguito della recente chiusura del convento Matris Domini di Bergamo e salite alla ribalta mediatica come vincitrici del ‘Premio Perseo’ ricevuto alla XXIX° edizione della mostra ‘Artigianato e Palazzo’ a Firenze.

Nel punto vendita dell’Antica Spezieria si può trovare un’ampia selezione di idee regalo per la cura della persona e dell’ambiente impreziosite da un packaging sobrio ed elegante: profumi, creme corpo, shampoo doccia, saponi profumati, balsami, scrub al sale di Volterra, essenze per l’ambiente come la rinomata ’Acqua del Casentino’ che inebria l’olfatto attraverso decise note di limone che ne esaltano la freschezza.

In questo periodo prenatalizio vanno a ruba gli ‘unguenti della Bibbia’, ispirati alle essenze contenute nelle Sacre Scritture, prodotti con l’incenso, la mirra e il nardo che la tradizione riconosce come il balsamo usato da Maria Maddalena per ungere i piedi del Cristo, noto anche come profumo dell’amicizia e dell’amore.

Ma c’è di più: a chi desideri trascorrere alcuni giorni nella pace e nel silenzio è attivo il servizio foresteria.

Agli ospiti (Tel.0575 583774 su appuntamento) saranno aperte anche le porte della pinacoteca che custodisce arredi sacri e quadri mai visti prima, provenienti dall’antica sede del monastero, dal convento di Santa Maria Novella di Arezzo e di San Domenico a Querceto nei pressi di Sesto Fiorentino.

Fra questi una bella tavola raffigurante la “Sacra Famiglia con San Giovannino” attribuita al celebre pittore fiorentino Ridolfo del Ghirlandaio, proveniente dal monastero fiorentino di San Domenico del Maglio.

Si chiama ‘Abbé Blanc’ in ricordo della bianca tonaca dei monaci l’ultimo spumante brut prodotto nella fattoria camaldolese ‘La Mausolea’ di Soci, che si può acquistare nell’antica Farmacia dell’ordine minorita dove, fra l’infinità varietà di prodotti erboristici in vendita, si trova anche il miele prodotto interamente all’interno del monastero: un mix fra melata e castagno dal sapore unico e inconfondibile.

Un prodotto non impegnativo ma che può essere regalato a qualsiasi persona.

Per chi si avventuri sul Sacro Monte della Verna, che il National Geographic ha inserito fra le prime 25 destinazioni “best of the world” per il 2025, sono tante le idee regalo proposte dagli ‘speziali’ francescani.

Nell’Antica Farmacia c’è di che sbizzarrirsi fra liquori estratti da erbe, foglie, radici e frutti (secondo i precetti dell’antico erbario dei frati minori) tisane, prodotti balsamici, shampoo e bagni schiuma, creme e pomate, come la Neve della Verna, soffice e leggera dalle proprietà protettive contro il freddo e il vento di questi rigidi mesi invernali.

Insomma i percorsi della fede sanno offrire idee alternative per chi ancora deve decidere per fare regalo a un familiare o a un’amica.