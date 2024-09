Arriva l’acquedotto a Creti. Soluzione per le abitazioni. Pronto l’allaccio per 15 famiglie

Arriva l’ok alla estensione della rete idrica a servizio della zona di Creti. Ad annunciarlo è il sindaco di Cortona Luciano Meoni che spiega con soddisfazione quanto raggiunto. "Un risultato ottenuto grazie a Nuove Acque, all’impegno dei cittadini, al lavoro dell’amministrazione comunale e quello del consigliere con delega alle Frazioni Gianmario Mangani", spiega Meoni. "Quella dell’estensione dell’acquedotto a Creti era una promessa fatta in campagna elettorale dall’attuale giunta e maggioranza". Nello specifico, si tratta di un rafforzamento di pressione dell’acquedotto in località Fratticciola, grazie ad un finanziamento che Nuove Acque ha ottenuto per questo intervento. A questo è seguita da parte dell’amministrazione la decisione di coinvolgere i cittadini per sviluppare un progetto di linea idrica fino alle porte della frazione di Creti, nello specifico per la zona linea Alta Velocità. "L’intervento - spiega il primo cittadino cortonese - è fondamentale e necessario per i prossimi progetti che vedranno la estensione fino al centro abitato di Creti. Tuttavia, già da questi giorni e entro il 2024 saranno circa 15 famiglie con il nuovo allaccio". L’opera vede un contributo non preventivamente stabilito di 20mila euro da parte del Comune di Cortona, approvato nella ultima seduta del Consiglio Comunale. "Dimostriamo concretamente - spiega Meoni - un interesse sempre maggiore nei confronti delle frazioni che per anni sono state dimenticate dalle precedenti amministrazioni. L’impegno di questa maggioranza sarà fermo nel proseguire l’acquedotto fino al centro della frazione di Creti, mettendo a disposizione risorse adeguate. Ad oggi, oltre ad avere ottenuto il progetto esecutivo per Pietraia con inizio lavori a breve termine, sarà nostra cura promuovere e sollecitare l’intervento per la zona PIP Vallone". Proprio per questa ultima area il sindaco aveva aperto spiragli significativi già nel mese di marzo di quest’anno a seguito anche delle sollecitazioni avanzate dalle aziende che insistono nell’area, in particolare la Mb Elettronica una delle società italiane leader nei servizi e soluzioni per l’elettronica e che ha la sua sede principale proprio nell’area industriale del Vallone. L’Ad di Mb Elettronica, che conta al suo interno 390 dipendenti solo nella sua sede cortonese, lamentava la mancanza ventennale di tantissimi servizi, primo tra tutti l’acqua potabile. Meoni dal canto suo ha annunciato che il gestore Nuove Acque ha preparato il progetto per l’estensione della rete idrica anche in quella zona artigianale.

La.Lu.