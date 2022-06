"Armati d'amore", raccolti più di nove mila euro

Arezzo, 14 giugno 2022 - 9.046,41 euro: questa la cifra raccolta da "Armati D'Amore", l'evento di raccolta fondi per l'Entry Hub di Zahony sul confine Ucraino- Ungherese, che si è tenuto lo scorso 4 Giugno presso il Parco di Villa Severi ad Arezzo. Un successo che è andato ben oltre le aspettative. Gli organizzatori di “Armati d’Amore”, Centro Onda D'Urto, Arezzo Che Spacca, Massimo Comune Denominatore e Men/Go ringraziano il numerosissimo e generoso pubblico presente che ha permesso di raccogliere ben 9.046,41 euro.

La cifra sarà donata a Cesvi Onlus per la realizzazione delle attività a favore dei profughi nell’Hentry Hub di Zahony. L’evento, oltre ai concerti di Maestro, Sycamore Age e dei Sick Tamburo, è stato impreziosito dalla presenza di Laszlo Helmeczi, il sindaco di Zahony, che ci ha raggiunto appositamente dall’Ungheria, dando così un maggior valore a tutta la giornata e al risultato raggiunto. I ringraziamenti vanno, in particolar modo, il Comune di Arezzo, il Comune di Bibbiena e Coob per il grande sostegno a tutta l’iniziativa, la Provincia di Arezzo e alle tante associazioni, Enti e ai partner che, Armandosi d’Amore, hanno permesso di contribuire così generosamente alle attività di CESVI: Alessandra Aricò, ARCI Arezzo, Arezzo Calcio Femminile, Arkadia Collective Lab, Associazione Crescere, Associazione Italiana Sommelier Toscana – Sezione di Arezzo, Autospurgo ORTIZ, C.N.G.E.I. Arezzo, Casentino Senza Frontiere, Centro di Aggrezione Sociale Villa Severi, CGIL, Chimera Arcobaleno, CISL, Clown Albicocco, Cooperativa Futura, Gianni Vasca Architetto, Gubac, Hotel Minerva, Jovannino, Menchetti, O.D.V. Oltre Il Muro, Orgoglio Amaranto, Pronto Donna, Strada Del Vino, Riccardo Goretti, UIL, WeAre, Zero Spreco