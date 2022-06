Premio Fedeltà al lavoro, ecco i nomi della aziende Coldiretti premiate

Arezzo, 24 giugno 2022 - Nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea di Arezzo, è stato celebrato il “Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2021”, aperto dal Presidente della CCIAA Arezzo e Siena Massimo Guasconi e dal Segretario Generale Marco Randellini. Premiate anche le aziende di Coldiretti Arezzo, i riconoscimenti sono andati alla Società Agricola CaneNero Srl, alla Società Agricola Villa di Castro SS, all’Azienda Agricola La Lappola ed alla Fattoria Casabianca. Ad accompagnare le aziende il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci ed il Direttore Raffaello Betti. “Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento – spiega il Presidente Castellucci – che testimonia la determinazione e la modernità, ma anche la capacità di differenziazione, di multifunzionalità e la forza complessiva delle imprese agricole del territorio, in grado di eccellere in molti campi partendo dal nostro agroalimentare”. Il primo ad essere premiato nella categoria dedicata all’internazionalizzazione, è Alberico Pichini della Società Agricola CaneNero per aver saputo valorizzare il mondo della birra, con caratteristica primaria che ne rappresenta l’elemento chiave di unicità e incomparabilità con altre realtà analoghe, esistenti sul territorio, cioè l’essere agricolo e a Km zero. Il suo progetto si muove anche verso il mercato estero, dopo un’opera di internazionalizzazione, la Birra CaneNero inizia ad essere presente a Londra, a Parigi dove viene distribuita in 40 enoteche specializzate ed in Tailandia. A seguire, Il premio Imprenditoria femminile è andato a Mariateresa Baroni Società Agricola Villa di Castro SS, per aver portato avanti nel tempo una tradizione con innovazione nel settore dell‘agricoltura aprendosi all’agri cosmesi, garantendo prodotti d‘eccellenza dalle proprietà benefiche e curative. La novità introdotta sono i prodotti cosmetici realizzati con il Marrone di Caprese Michelangelo dove ha sede la sua azienda. Il premio Imprenditoria giovanile è andato a Marco Batini Azienda Agricola La Lappola per aver portato avanti l’attività tramandata di generazione in generazione dalla sua famiglia, con l’obiettivo di riportare in produzione i terreni per fornire nuove attrattive per i turisti ...