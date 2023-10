Annullo filatelico dedicato al Palio. Un successo

SANSEPOLCRO

Sono state ben 250 le cartoline, con relativo contenitore, vendute in occasione del Palio della Balestra dal personale di Poste Italiane, che era infatti presente nella centralissima piazza Torre di Berta per lo speciale annullo filatelico dedicato proprio al Palio della Balestra; cartolina e francobollo con un suggestivo scatto realizzato da Elisa Nocentini, per celebrare uno dei momenti più importanti dell’anno per la città. Durante la giornata sono state messe in vendita anche le preziose litografie di Piero della Francesca, 25 in questo caso le copie acquistate dalle persone presenti. Un momento importante, quello che si è tenuto durante l’appuntamento annuale con la storia, quello in cui Sansepolcro sfida a colpi di balestra gli storici avversari di Gubbio. Il corner allestito da Poste Italiane, proprio davanti alla sede dell’Ufficio Turistico Comprensoriale, è stato letteralmente preso d’assalto – i numeri ufficiali sono stati diramati solamente in questi giorni – sia dai collezionisti che da semplici cittadini e turisti. Anche il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti si è recato per ritirare sia la propria cartolina che la litografia in omaggio a Piero della Francesca. In piazza Torre di Berta, insieme al personale dell’ufficio postale di Sansepolcro, anche i colleghi dell’ufficio numismatica delle poste centrali di Arezzo. Un doveroso omaggio sia alla cittadina biturgense che alle Feste del Palio. Una iniziativa non inedita per la città (anche in passato e per altri eventi vi erano stati gli annulli), ma significativo il fatto che siano state proposte cartoline con le vecchie edizioni del Palio.