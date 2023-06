Anniversario Chiusura Manicomio di Arezzo, Programma di Eventi per Riappropriarsi del Colle

AREZZO

Ricordare l’anniversario della chiusura del manicomio e valorizzare le potenzialità del parco. Il Pionta domani è in festa con un programma ricco di eventi, promosso dal comitato Rinascita Pionta e dalla Università di Siena, volti a riappropriarsi del Colle e affinchè diventi luogo di aggregazione, socialità e cultura per non essere più associato a degrado e marginalità. Tra gli appuntamenti, alle 11 la passeggiata narrante "Le voci dei tetti rossi". Alle 15 presentazione progetto "Voci Negate", esperienze ex manicomio. A seguire la proiezione del video "Voci negate" nell’aula teatro dell’Università. Nell’area lato via Masaccio alle 15 gioco di animazione "Cicciotta’" e poi musica alle 17.30 con l’esibizione di gruppi musicali e del coro dei bambini della scuola "Le 7 Note". A seguire, alle 18: visita guidata nei luoghi più significativi del parco, dagli scavi agli edifici, con il Centro Guide di Arezzo. E poi il contributo della street artist alla rigenerazione con l’intervento a cura di Rame 13. Dalle 17 gara di pallavolo e le lezione di pallacanestro per bambini. Alle 18 dimostrazioni e lezione libera di Tai Chi Chuan. Alle 19,30 lezione di pilates. Nell’area del centro sociale Pionta, dalle 17 merenda della salute, a seguire introduzione al gioco degli scacchi. Alle 17,30 apertura del Centro Giovani New Factory.