Alla guida di un’auto con la patente contraffatta: denunciato

Guidava con una patente falsa. A fermarlo e denunciarlo ci hanno pensato gli agenti della polizia municipale di Castiglion Fiorentino durante i controlli del territorio.

La pattuglia ha fermato una macchina alla cui guida c’era un cittadino indiano residente nella provincia di Arezzo. Visto che il documento non era conforme agli standard sono scattati accertamenti più approfonditi che hanno certificato che la patente era contraffatta.

Per il cittadino originario dell’India una denuncia a piede libero, una multa oltre al fermo del veicolo. Solo dall’inizio dell’anno il comando di Polizia Municipale del comune di Castiglion Fiorentino e nel solo territorio comunale, ha sequestrato ben 3 documenti contraffatti. Sempre attenti e capillari sono i controlli dei vigili urbani per le vie del paese e nelle arterie più trafficate che attraversano l’abitato di Castglion Fiorentino. E anche questa volta è stato trovato un conducente non in regola.