Aladin al Petrarca. Il musical firmato D’Orazio

Si parte oggi con il Musical di Aladin, poi sono in arrivo l’omaggio a Vasco e ai Pink Floyd. E ancora, personaggi come Marco Travaglio, la comicità di Angelo Duro, Antonio Ornano, Shamzy. La stagione invernale di affitti di sala del teatro Petrarca di Arezzo e del Teatro Tenda sarà animata da moltissimi eventi. I biglietti sono già disponibili sul sito di Tickeone.

Oggi alle 17 e alle 21 arriva in doppia replica al teatro Petrarca il musical Aladin di Stefano d’Orazio. Torna in sala il musical che è stato la prima opera solista di Stefano D’Orazio, pubblicata nel 2010 con le musiche dei Pooh.

Tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad sono destinate ad intrecciarsi le vite di due persone molto diverse tra loro. Da una parte l’unica erede al trono, la giovane e ribelle principessa Jasmine, costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato; dall’altra il giovane Aladin, astuto ladruncolo dal cuore d’oro e "dall’anima pura", perennemente braccato dalla legge. Il loro primo incontro è un vero colpo di fulmine. Un idillio però subito spezzato dal malvagio Gran Visir, pronto ad intromettersi ed ingannare entrambi per la sua sete di potere. Sarà il casuale incontro tra Aladin e il Genio della Lampada ad offrire al ragazzo la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata. Storia di amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono diventare realtà.

Sempre sul fronte musicale ci saranno il 15 marzo Stipido Motel la storia, al teatro Tenda l’omaggio a Vasco Rossi, il 3 febbraio Elvis the king is back sempre al Tenda e il 22 maggio Big One, The European Pink Floyd show al teatro Petrarca. Spazio anche ai personaggi. Il 22 febbraio sarà la volta di Shamzy con Testa di caos al teatro Tenda. Il 12 aprile tocca ad Antonio Ornano con Maschio caucasico irrisolto al teatro Tenda. Il 15 e 16 aprile Angelo Duro con Ho tre belle notizie arriva al Petrarca. Il 10 marzo al Petrarca ci sarà poi Marco Travaglio con I migliori danni della nostra vita.

Angela Baldi