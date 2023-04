Aisa Impianti rilascia una certificazione verde per gli studenti

Un certificazione ‘verde’ speciale, un vero "marchio di qualità ambientale", per le scuole primarie che non solo aderiscono ai corsi e ai progetti educativi di "Zero Spreco" e che attuano quotidianamente le buone pratiche del riciclo, il risparmio delle materie prime, la salute alimentare, il rispetto dell’ambiente non solo a scuola. E’ l’ultimo progetto di Aisa Impianti che sta coinvolgendo le scuole in un percorso per stabilire una connessione tra conoscenze teoriche e virtuose pratiche quotidiane.