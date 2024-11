"Affronto alla nostra storia". Il Consiglio dei giovani contro i vandali della fontana

Dopo l’episodio di vandalismo alla fontana di San Francesco, anche il Consiglio comunale dei giovani ha voluto prendere posizione condannando in maniera ferma quanto accaduto. La fontana era tornata visibile al termine di un accurato intervento di restauro, suddiviso in due fasi, costato 71mila euro. A pochi giorni dal termine dei lavori i vandali l’hanno imbrattata.

"Noi, giovani rappresentanti della nostra comunità, siamo profondamente rattristati e indignati per l’atto vandalico che ha deturpato la fontana di Piazza Garibaldi. Questo gesto non è solo un danno a un bene pubblico, ma un affronto alla nostra storia, alla nostra identità e a tutti coloro che amano Sansepolcro" si legge nella nota diramata nella giornata di ieri. "La fontana è un simbolo della nostra città, un luogo dove ci siamo incontrati, abbiamo giocato e condiviso momenti indimenticabili. È un patrimonio che appartiene a tutti noi e che dobbiamo tutelare e valorizzare. In qualità di Consiglio Comunale dei Giovani, invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in un appello per la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale. Chiediamo a ciascuno di noi di fare la propria parte, di essere custodi consapevoli della bellezza che ci circonda e di denunciare qualsiasi atto di vandalismo". Ma oltre a rimarcare l’atto vandalico il Consiglio dei giovani rilancia. "Organizzeremo iniziative per sensibilizzare la comunità, per coinvolgere i giovani nella cura del nostro territorio e per promuovere un senso di appartenenza e responsabilità. Insieme, possiamo costruire una Sansepolcro sempre più bella, accogliente e rispettosa dei valori della cultura e della convivenza civile".