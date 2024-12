Addio a Pino Morini: l’ultimo saluto della città

AREZZOCi ha lasciato ieri mattina Giuseppe Morini, storico imprenditore aretino che ha segnato la vita del commercio cittadino. Morini, che per gli amati nipoti era semplicemente lo "zio Pino", era nato nel 1931 e aveva 93 anni. Si è spento al mattino nel reparto di chirurgia dell’ospedale San Donato, accompagnato dal saluto dei suoi familiari. La ditta Morini, nata come ingrosso di articoli da regalo, porcellane e oggetti per la casa, nel tempo si era aperta alle forniture alberghiere.

Nata per iniziativa del nonno Cesare, la ditta fu poi guidata dai figli Ugo e Rizieri, e infine da Giuseppe e dai suoi due fratelli Sauro e Daniele. Pino, l’ultimo rimasto, ha partecipato con passione alle attività dell’azienda di famiglia, fino all’ultimo. Fu commendatore e sposò Lina Lebole. Dopo la perdita della moglie, mancata nel 2004, si era risposato con Angela Benevento.

Il saluto accorato della nipote Beatrice sottolinea l’attaccamento di Giuseppe alla famiglia: "Non ha mai avuto figli ma aveva tanti nipoti, bisnipoti e pronipoti. Tutti noi gli volevamo un bene dell’anima, era un uomo buono". Lo ricorda energico e lucidissimo fino alla fine, tanto che non era difficile sorprenderlo a leggere il giornale "anche senza occhiali". Giuseppe Morini, tra gli imprenditori che hanno fatto la storia di Arezzo, verrà ricordato dalla famiglia e da quanti lo conoscevano in occasione dei funerali, che si terranno oggi alle 14.30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo, in località Castelluccio. La salma sarà poi tumulata al Borro.