Addio a Fabio Collini, storico negoziante di Monte San Savino

È in lutto Monte San Savino per la scomparsa di Fabio Collini, anima della vita sociale nel paese. Collini, 67 anni, se n’è andato per un malore improvviso, venerdì pomeriggio, mentre si trovava nella sua attività del centro storico. Lì in corso Sangallo aveva il suo negozio di gioielleria e oreficeria. Vani sono stati i tentativi di salvarlo dal personale della Croce Bianca. Collini è stata un’istituzione al Monte anche grazie al suo impegno con l’associazione "Amici del Monte" con cui ogni anno organizzava la Festa dei Pici che nelle serate di festa intercettava l’interesse un po’ da tutta la provincia di Arezzo, anche per lo spirito benefico che connota l’appuntamento. Ogni anno la festa del Monte veniva infatti pensata, con Collini in prima linea, per aiutare i concittadini savinesi con un fine che andava ben oltre quello di una kermesse di musica e buon cibo.

Puntualmente con il ricavato venivano raccolti fondi da destinare poi alle realtà del territorio, anche grazie ad un importante gioco di squadra con le associazioni del. Tanti sono stati gli investimenti dell’associazione Amici del Monte nelle scuole, dagli asili nidi alle scuole medie del territorio, con donazioni di lavagne interattive o di computer, come alla scuola media. Con l’amministrazione comunale, qualche anno fa, venne installato anche uno scivolo inclusivo, accessibile anche a bambini con disabilità, nei giardini pubblici. Per non dimenticare il periodo natalizio quando Fabio si vestiva da Babbo Natale per portare un sorriso sulle labbra degli inquilini della Rsa Ciapi. Poi la passione per lo sport e il calcio locale. Grande tifoso della Sansovino (e dell’Inter) era stato anche cronista della formazione arancioblé in numerose trasmissioni radiofoniche. Collini lascia la moglie Grazia e i figli Martina e Jacopo. Oggi l’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Agostino alle 9,30.