Addio a Dario Perilli. I Vigili del fuoco ricordano il collega

I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa di Dario Perilli, in servizio al comando di Arezzo da oltre 15 anni. Ha partecipato alle principali calamità specializzandosi in soccorso fluviale e alpinistico. Era istruttore di tecniche di soccorso acquatico per allievi vigili. "Lascia un vuoto enorme nel piazzale della caserma e nel cuore di amici e colleghi. Lascia la moglie e tre figlie. Il comando si unisce in un abbraccio a quanti l’hanno amato. Sarà ricordato dalle persone che negli anni ha aiutato".