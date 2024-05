Addetto alla segreteria per gestione back office

1 SEGRETARIO

Si cerca per azienda leader nel Facility Management di San Giovanni un addetto alle mansioni di segreteria, gestione back office, contatti Inbond e Outbond. Si richiede dimestichezza nell’utilizzo di word e excel e nella gestione agenda per appuntamenti. Contratto full time, a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Codice: AR-224226. Scadenza: 20 maggio.

Si ricerca apprendista per laboratorio odontotecnico: la figura individuata sarà addetta a mansioni di back office e a spostarsi in città presso studi medici dentistici per prelevare lavori da svolgere e consegnare quelli già eseguiti. Lavoro full time. Sede Arezzo. Conoscenze informatiche. MS Office. Codice: AR-224109. Scadenza: 20 maggio.