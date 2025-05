A tutto Benvegnù. Ricordano l’artista insieme a Marcorè

Officine della Cultura, la cooperativa aretina fondata nel 1997 da un gruppo di musicisti e riconosciuta dalla Regione Toscana come "Residenza Artistica Culturale" e "Gruppo Orchestrale" dal Ministero della Cultura, insieme a Vertigo Music annunciano tre date dello spettacolo "Piccole Fragilissime note – Concerto in memoria di Paolo Benvegnù", in cui il gruppo musicale di Paolo "I Benvegnù", insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta dal musicista e scrittore Enrico Fink e con la straordinaria partecipazione di Neri Marcoré, darà nuova vita alle sue canzoni più intense e significative. Il concerto, co-prodotto da Officine della Cultura e Vertigo Music con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Toscana, è un intreccio di voci, strumenti e memorie per celebrare un artista che ha segnato la musica d’autore di questi ultimi trent’anni, un tributo alla poetica delicata e potente di Benvegnù, un viaggio tra le sue parole e le sue note, che continuano ad ispirare chi le ascolta. Il nome richiama "Piccoli Fragilissimi Film", il primo album solista di Benvegnù contenente brani intramontabili come "Cerchi nell’acqua" e "Il mare verticale" e ripubblicato nel 2024 a vent’anni dall’originale con ospiti speciali come Paolo Fresu, Ermal Meta, Brunori Sas, Tosca, Piero Pelù, Irene Grandi e molti altri artisti estimatori della sua arte. Queste le prime date annunciate: domenica 3 agosto a Foiano della Chiana in Piazza Matteotti per il Festival delle Musiche, lunedì 4 agosto a Fiesole Teatro Romano per l’Estate Fiesolana, il 5 agosto a Pesaro all’Anfiteatro del Parco Miralfiore. I biglietti per la data di Foiano della Chiana disponibili su Ticketone. L’Orchestra Multietnica di Arezzo, con cui Benvegnù si è esibito più volte nel tour "Culture contro la paura", è molto più di un ensemble musicale: è un simbolo di dialogo e contaminazione tra culture, proprio come la musica di Paolo. La sua capacità di dare voce alle emozioni più profonde trova nell’orchestra un’eco potente e collettiva, capace di trasformare ogni esecuzione in un’esperienza condivisa, dove le differenze si incontrano per generare bellezza. In questo concerto anche il contributo dell’Oma diretta da Enrico Fink. A.B.